Visite de l’abri anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale du Lycée international Jeanne d’Arc., Lycée international Jeanne d’Arc, Nancy

Informations pratiques

Visite de l’abri anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale du Lycée international Jeanne d’Arc. Samedi 19 septembre, 14h00 Lycée international Jeanne d’Arc Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite de l’abri anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale du Lycée international Jeanne d’Arc : exposition sur la création du lycée et la construction de l’abri anti-aérien, conférence et exposition autour du projet « Elles étaient quinze », qui retrace le destin des élèves déportées du lycée Jeanne d’Arc pendant la Seconde Guerre mondiale, exposition sur la défense passive, visites guidées possibles, ainsi que diverses animations.

La visite s’inscrit dans la continuité d’expositions consacrées à des thématiques historiques.

Lycée international Jeanne d’Arc 16 rue Pierre Fourier, 54000 Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est https://www.lyceejeannedarcnancy.com/ Construit entre les deux guerres, en 1936, l’abri anti-aérien du lycée Jeanne d’Arc était destiné à abriter le préfet et ses services. Il sert de fondation à l’extension du bâtiment réalisée à cette date. L’ensemble du bâtiment a été conçu pour intégrer cet abri : fausses cheminées assurant l’aération et la ventilation, charpente métallique, etc. L’accès se faisait par un tunnel reliant les deux bâtiments voisins, dont les traces ont été retrouvées. Une pièce condamnée a été identifiée et partiellement dégagée cette année. L’abri servait également à accueillir une partie des élèves et des habitants du quartier. Il peut contenir environ 300 personnes et possède encore tous ses équipements d’aération et de protection (portes étanches, systèmes de filtration, etc.). Il disposait d’un point d’accueil pour les personnes exposées aux gaz, ainsi que d’une morgue.

Le lycée international Jeanne d’Arc est un lycée général public situé à Nancy, relevant de l’académie de Nancy-Metz. Il se distingue notamment par l’enseignement des langues italienne et portugaise. Il propose une section européenne et une section internationale. Il offre également des spécialités rares, telles que les spécialités LLCER anglais et LLCER allemand.

Visite de l’abri anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale du Lycée international Jeanne d’Arc : exposition sur la création du lycée et la construction de l’abri anti-aérien, conférence et exposition…

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