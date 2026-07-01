Visite de l’Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux dans un bel hôtel particulier du XIXe, Hôtel Calvet de l’Académie et des Sociétés Savantes, Bordeaux

Informations pratiques

Visite de l’Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux dans un bel hôtel particulier du XIXe 19 et 20 septembre Hôtel Calvet de l’Académie et des Sociétés Savantes Gironde

Visite libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette visite libre permet de découvrir un remarquable hôtel particulier bordelais du XIXe siècle, avec son grand escalier, son enfilade de salons et sa bibliothèque, tout en faisant connaissance avec l’Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, fondée en 1712.

Les visiteurs pourront admirer le riche patrimoine de l’Académie : tableaux, dont un portrait de Montesquieu classé au titre des Monuments historiques, bustes, gravures, objets de décoration et médailles.

Les salons, disposés en enfilade, comprennent le salon des académiciens et deux grands salons. Boiseries, cheminées, miroirs et plafonds ont conservé leur décor d’origine du milieu du XIXe siècle. Un diaporama projeté dans les salons présentera l’histoire de l’Académie, ses membres les plus célèbres ainsi que ses activités actuelles.

Dans la bibliothèque, des recueils des travaux des académiciens du XIXe siècle seront présentés et commentés.

Des académiciens seront présents pour répondre aux questions du public. Les visiteurs pourront également emporter gratuitement d’anciennes publications annuelles de l’Académie et s’inscrire pour recevoir des invitations aux séances publiques.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Hôtel Calvet de l’Académie et des Sociétés Savantes 1 Pl. Bardineau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 13 44

Cette visite libre permet d’admirer un bel exemple d’hôtel particulier bordelais du XIXe siècle avec son grand escalier, son enfilade de salons et sa bibliothèque et de faire connaissance de des et …

©Secrétaire perpétuel Académie