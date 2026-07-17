Visite de l’Ambassade du Pérou en France, Ambassade du Pérou en France, Paris

Informations pratiques

Visite de l’Ambassade du Pérou en France Samedi 19 septembre, 11h30 Ambassade du Pérou en France Paris

Accès gratuit, sur réservation uniquement sur ce site, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’Ambassade du Pérou en France vous ouvre ses portes dans son édifice intégralement rénové en 2023-24, qui comprend des espaces inscrits sur la liste des monuments historiques de Paris. Construit entre 1879 et 1882 sous la direction de l’architecte Julien Bayard, l’Hôtel Lafont de la Vernède a été acquis par l’État péruvien en 1957 pour sièger son Ambassade en France. Lors de votre visite, vous y découvrirez une belle architecture, les bureaux de la chancellerie, les salons de réception ainsi que des œuvres d’art et des sculptures. Vous en apprenderez davantage sur l’histoire de l’hôtel, les missions de l’Ambassade et la culture du Pérou.

Ambassade du Pérou en France 50 avenue Kléber 75116 Paris Paris 75116 Chaillot Paris Île-de-France 01 71 32 33 00 https://www.gob.pe/fr/embajada-del-peru-en-francia https://www.facebook.com/EmbajadaPeruEnFrancia [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visite-de-lambassade-du-perou-en-france1 »}] L’Ambassade du Pérou en France vous ouvre ses portes pour la première fois dans son édifice intégralement rénové en 2023-24, qui comprend des espaces inscrits sur la liste des monuments historiques de Paris. Construit entre 1879 et 1882 sous la direction de l’architecte Julien Bayard, l’Hôtel Lafont de la Vernède a été acquis par l’État péruvien en 1957 pour siéger son Ambassade en France.

Lors de votre visite, vous y découvrirez une belle architecture, les bureaux de la chancellerie, les salons de réception ainsi que des œuvres d’art et des sculptures. Vous en apprendrez davantage sur l’histoire de l’hôtel, les missions de l’Ambassade et la culture du Pérou Station Kléber du métro 6 et arrêt Kléber – Paul Valéry des bus 22 et 30 à proximité.

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© Ambassade du Pérou en France