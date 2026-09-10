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Visite de l’ancien auditoire, Médiathèque Jean Grosjean, Baume-les-Dames

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Jean Grosjean · Baume-les-Dames

Visite de l’ancien auditoire, Médiathèque Jean Grosjean, Baume-les-Dames

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Jean Grosjean
Adresse
Place de la loi 25110 Baume les Dames
Ville
25110 Baume-les-Dames
Département
Doubs
Tarif
Entrée libre

Visite de l’ancien auditoire 19 et 20 septembre Médiathèque Jean Grosjean Doubs

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

La médathèque Jean Grosjean, avant d’être médiathèque, était l’ancien tribunal de la ville. Venez découvrir les lieux à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ainsi que les anciennes prisons.

Médiathèque Jean Grosjean Place de la loi 25110 Baume les Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
La médathèque Jean Grosjean, avant d’être médiathèque, était l’ancien tribunal de la ville. Venez découvrir les lieux à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ainsi que les anciennes…

© Office de tourisme du Doubs Baumois

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