Visite de l’ancien auditoire, Médiathèque Jean Grosjean, Baume-les-Dames

Informations pratiques

Visite de l’ancien auditoire 19 et 20 septembre Médiathèque Jean Grosjean Doubs

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

La médathèque Jean Grosjean, avant d’être médiathèque, était l’ancien tribunal de la ville. Venez découvrir les lieux à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ainsi que les anciennes prisons.

Médiathèque Jean Grosjean Place de la loi 25110 Baume les Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

La médathèque Jean Grosjean, avant d’être médiathèque, était l’ancien tribunal de la ville. Venez découvrir les lieux à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ainsi que les anciennes…

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