Visite de l’atelier de l’artiste peintre sculpteur Josiane Mermet-Jaeck, Atelier Mermet-Jaeck, Lyon
vendredi 18 septembre 2026 · Atelier Mermet-Jaeck · Lyon
Informations pratiques
Visite de l’atelier de l’artiste peintre sculpteur Josiane Mermet-Jaeck 18 – 20 septembre Atelier Mermet-Jaeck Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
L’artiste Peinte Josiane Mermet Jaeck vous ouvre son atelier exceptionnellement pour les Journées du Patrimoine. Venez la rencontrer et découvrir son univers et son atelier.
Atelier Mermet-Jaeck 7 avenue Birmingham 69004 Lyon Lyon 69004 Serin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0620444976 https://alp69.fr/nos-artistes/mermet-jaeck-josiane/ https://www.facebook.com/josiane.mermet/ Atelier de l’artiste Josiane Mermet-Jaeck depuis 1997 Ce lieu n’est pas ouvert au public en dehors des évènements exceptionnels, ou sur RDV.
L’artiste Peinte Josiane Mermet Jaeck vous ouvre son atelier exceptionnellement pour les Journées du Patrimoine. Venez la rencontrer et découvrir son univers et son atelier.
©JosianeMermetJaeck
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