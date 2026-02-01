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Visite de l’atelier de reliure-restauration des Archives départementales du Doubs, Archives départementales du Doubs, Besançon

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales du Doubs · Besançon

Visite de l’atelier de reliure-restauration des Archives départementales du Doubs, Archives départementales du Doubs, Besançon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives départementales du Doubs
Adresse
rue marc bloch, 25000 Besançon, France
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
Entrée libre

Visite de l’atelier de reliure-restauration des Archives départementales du Doubs 19 et 20 septembre Archives départementales du Doubs Doubs

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’atelier de reliure-restauration des Archives départementales du Doubs. Vous découvrirez les missions quotidiennes, le matériel utilisé, les techniques de restauration et de reliure appliquées à des documents d’archives. Des départs de visites sont prévus toutes les heures de 14h30 à 17h30.

Archives départementales du Doubs rue marc bloch, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Cassin Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381258800 https://www.archives.doubs.fr Voiture : parking du centre commercial du Parc. Transports en commun : arrêt Allende ou Cassin. Accès par rue piétonne via la place Cassin.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’atelier de reliure-restauration des Archives départementales du Doubs. Vous découvrirez les missions quotidiennes, le matériel les…

© Lydie Besançon / Archives du Doubs

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