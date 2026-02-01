Visite de l’atelier de reliure-restauration des Archives départementales du Doubs, Archives départementales du Doubs, Besançon
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales du Doubs · Besançon
Informations pratiques
Visite de l’atelier de reliure-restauration des Archives départementales du Doubs 19 et 20 septembre Archives départementales du Doubs Doubs
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’atelier de reliure-restauration des Archives départementales du Doubs. Vous découvrirez les missions quotidiennes, le matériel utilisé, les techniques de restauration et de reliure appliquées à des documents d’archives. Des départs de visites sont prévus toutes les heures de 14h30 à 17h30.
Archives départementales du Doubs rue marc bloch, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Cassin Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381258800 https://www.archives.doubs.fr Voiture : parking du centre commercial du Parc. Transports en commun : arrêt Allende ou Cassin. Accès par rue piétonne via la place Cassin.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’atelier de reliure-restauration des Archives départementales du Doubs. Vous découvrirez les missions quotidiennes, le matériel les…
© Lydie Besançon / Archives du Doubs
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