Visite de l’École militaire de Paris, École militaire, Paris

Informations pratiques

Visite de l’École militaire de Paris 19 et 20 septembre École militaire Paris

Accès sur présentation d’une pièce d’identité à partir de l’âge de 16 ans (carte d’identité, passeport ou nouveau permis de conduire). Possibilité de déjeuner sur place au Cercle mess.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

L’École militaire est située au cœur de Paris à l’une des extrémités du Champ-de-Mars (7e arrdt), faisant face à la Tour Eiffel.

Fondée en 1751 sous le règne de Louis XV, elle a vu passer entre ses murs Napoléon Ier qui y fut même élève, la reine Victoria, Napoléon III, les maréchaux Foch et Joffre, le général De Gaulle ou bien encore le pape Jean-Paul II. Elle a été classée monument historique en 1990.

Plus de 270 ans après sa création, l’École militaire poursuit sa mission : l’enseignement militaire supérieur des officiers.

À découvrir notamment : la chapelle Saint-Louis, la bilbiothèque patrimoniale, la cour d’Honneur et l’espace consacré aux exposants (histoire et patrimoine).

ATTENTION : en raison d’importants travaux de restauration, la rotonde Gabriel et le salon des maréchaux sont exceptionnelement fermés cette année.

En raison de la messe dominicale, l’accès à la chapelle est interdit aux visiteurs le dimanche 20/09 à partir de 11h00 pendant toute la durée de l’Office.

Possibilité de déjeuner sur place. Découvrir les menus en suivant ce lien : https://drive.google.com/drive/folders/1-4AyWULcKkxuD3NtuqwnpjojuKzipKvU

Possibilité de se préinscrire en ligne pour bénéficier d’un accès plus rapide à l’entrée de l’École militaire en cliquant sur ce lien…

École militaire 1 place Joffre 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « options »: {« _view »: {« values »: {« grid »: « Grid », « list »: « List »}, « label »: « Folder view », « value »: « list »}, « _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 400}}, « html »: «

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L’École militaire est située au cœur de Paris à l’une des extrémités du Champ-de-Mars (7e arrdt), faisant face à la Tour Eiffel.

© GSC IDF/Pôle PEM