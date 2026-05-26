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Visite de l’église de Campan Eglise de Campan Campan

Visite de l’église de Campan Eglise de Campan Campan dimanche 9 août 2026.

Lieu : Eglise de Campan

Adresse : CAMPAN

Ville : 65710 Campan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 2 2 Tarif de base plein tarif

Campan

Visite de l’église de Campan

Eglise de Campan CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 15:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :
2026-08-09

La Maison des Ferrère et du Baroque pyrénéen organise ses visites.
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Eglise de Campan CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 61 28  ferrere.baroquepyreneen@orange.fr

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English :

The Maison des Ferrère et du Baroque Pyrénéen organizes tours.

L’événement Visite de l’église de Campan Campan a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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