Visite de l’église de Saint-François d’Assise, Saint-François d’Assise, Roubaix
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-François d'Assise · Roubaix
Informations pratiques
Visite de l’église de Saint-François d’Assise Dimanche 20 septembre, 13h30 Saint-François d’Assise Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Édifiée en 1860 par l’architecte Achille Dewarlez, l’église Saint-François d’Assise est un bel exemple de style néogothique, riche de nombreuses œuvres. On retrouve notamment, parmi les trésors qu’abrite ce lieu, trois retables polychromés inscrits au titre des Monuments historiques, ainsi que son orgue Cavaillé-Coll, classé Monument historique.
– Visite libre ou commentée Patrimoine méconnu à Roubaix en péril – Découvertes des retables restaurés, dimanche de 13h30 à 18h
– Visite guidée, dimanche à 15h – durée 1h
Réservation auprès de l’Office de tourisme métropolitain
– Ateliers Découvertes des beautés des métiers d’arts, dimanche de 14h à 17h, à partir de 6 ans
Saint-François d’Assise Parvis du père Piat, Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France
Édifiée en 1860 par l’architecte Achille Dewarlez, l’église Saint-François d’Assise est un bel exemple de style néogothique, riche de nombreuses œuvres. On retrouve notamment, parmi les trésors ce au…
©Ville de Roubaix
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