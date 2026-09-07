Visite de l’église des Bénédictines, Monastère Saint-Joseph, Brou-sur-Chantereine
dimanche 20 septembre 2026 · Monastère Saint-Joseph · Brou-sur-Chantereine
Informations pratiques
Visite de l’église des Bénédictines Dimanche 20 septembre, 10h00 Monastère Saint-Joseph Seine-et-Marne
Entrée libre – limite selon l’évolution sanitaire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
EGLISE DES BENEDICTINES
Consacrée en 1999, cette église monastique moderne est une oeuvre originale de M. Ambroseli, qui se caractérise par sa forme circulaie et ses onze vitraux.
Accès libre en fonction des offices et par le petit train.
Eglise circulaire : pas de visite lors des offices messe de 11h, 15h et 15h45. Merci de votre compréhension.
Monastère Saint-Joseph 1 avenue Victor-Thiebaut 77177 Brou-sur-Chantereine Brou-sur-Chantereine 77177 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 26 66 69 https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/les-monasteres/monastere-de-brou-sur-chantereine/ https://www.facebook.com/villebrousurchantereine/ A 20 kilomètres à l’est de Paris, le Monastère Saint-Joseph est la maison mère des Bénédictines de Jésus Crucifié. Elles suivent la Règle de Saint-Benoît, avec quelques adaptations, car leur particularité est d’ouvrir la vie bénédictine à des sœurs atteintes dans leur santé physique (séquelles de maladie, handicap). Ligne Paris Est/Meaux. Station Vaires Torcy. 12 mn à pied direction Brou 77177 ou Chelles. Possibilité de bus.
Visite libre
MAIRIE DE BROU SUR CHANTEREINE
À voir aussi à Brou-sur-Chantereine (Seine-et-Marne)
- Glacière (fin XVII) au Prieuré Saint-Joseph, Monastère Saint-Joseph, Brou-sur-Chantereine 20 septembre 2026
- Le petit train touristique et historique de la ville de Brou-sur-Chantereine, Mairie de Brou-sur-Chantereine, Brou-sur-Chantereine 20 septembre 2026
- Les 100 ans de l’école Jean Jaurès et la magie de la langue française, Mairie de Brou-sur-Chantereine, Brou-sur-Chantereine 20 septembre 2026
- Ventes de beaux et bons produits monastiques des Soeurs du monastère Saint-Joseph des Bénédictines de Jésus Crucifié, Monastère Saint-Joseph, Brou-sur-Chantereine 20 septembre 2026
- Diaporama historique de l’église Saint-Baudile, Église Saint-Baudile, Brou-sur-Chantereine 20 septembre 2026