Visite de l’église des Bénédictines, Monastère Saint-Joseph, Brou-sur-Chantereine

Informations pratiques

Visite de l’église des Bénédictines Dimanche 20 septembre, 10h00 Monastère Saint-Joseph Seine-et-Marne

Entrée libre – limite selon l’évolution sanitaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

EGLISE DES BENEDICTINES

Consacrée en 1999, cette église monastique moderne est une oeuvre originale de M. Ambroseli, qui se caractérise par sa forme circulaie et ses onze vitraux.

Accès libre en fonction des offices et par le petit train.

Eglise circulaire : pas de visite lors des offices messe de 11h, 15h et 15h45. Merci de votre compréhension.

Monastère Saint-Joseph 1 avenue Victor-Thiebaut 77177 Brou-sur-Chantereine Brou-sur-Chantereine 77177 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 26 66 69 https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/les-monasteres/monastere-de-brou-sur-chantereine/ https://www.facebook.com/villebrousurchantereine/ A 20 kilomètres à l’est de Paris, le Monastère Saint-Joseph est la maison mère des Bénédictines de Jésus Crucifié. Elles suivent la Règle de Saint-Benoît, avec quelques adaptations, car leur particularité est d’ouvrir la vie bénédictine à des sœurs atteintes dans leur santé physique (séquelles de maladie, handicap). Ligne Paris Est/Meaux. Station Vaires Torcy. 12 mn à pied direction Brou 77177 ou Chelles. Possibilité de bus.

Visite libre

MAIRIE DE BROU SUR CHANTEREINE