Visite de l’église du Saint Esprit, Église du Saint-Esprit, Paris

Informations pratiques

Visite de l’église du Saint Esprit 19 et 20 septembre Église du Saint-Esprit Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

– Visites libres le samedi 19 de 14h à 17h30 (mais présence de membres du groupe pour accueillir et donner des renseignements)

– Visites libres le dimanche 20 de 14h à 17h30 (mais présence de membres du groupe pour accueillir et donner des renseignements)

Église du Saint-Esprit 186 Avenue Daumesnil, 75012 Paris, France Paris 75012 Quartier de Picpus Paris Île-de-France 0144757750 http://www.st-esprit.org Église construite de 1928 à 1935 par l’architecte Paul Tournon. Le plan de l’édifice s’inspire de celui de Sainte-Sophie à Istanbul. Il est réalisé en béton armé sur les plans de l’entreprise de François Hennebique, avec un revêtement de briques rouges de Bourgogne. Le programme décoratif retrace l’histoire de l’église militante puis triomphante, du 2e au XXe siècle, et fait appel aux Ateliers d’Art Sacré, composés des artistes suivants : Maurice Denis, Georges Desvallières, Nicolas Untersteller et Elizabeth Branly pour la peinture murale et la fresque ; Carlo Sarrabezolles pour la sculpture ; Louis Barillet, Paul Louzier et Jean Herbert-Stevens pour les vitraux ; Raymond Subes pour la ferronnerie ; Marcel Imbs pour la mosaïque et les cartons des vitraux de la crypte.

Visites libres

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