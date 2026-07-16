Visite de l’église luthérienne, Eglise luthérienne, Lyon

Informations pratiques

Visite de l’église luthérienne Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise luthérienne Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite de l’église luthérienne,

L’existence au XIXème siècle d’un axe routier entre le sud de l’Allemagne via la Suisse et Lyon a fait de Lyon une plaque tournante du commerce entre le nord et le sud de l’Europe. Au fil du temps une petite communauté de négociants, d’artisans, de domestiques d’origine allemande, suisse, alsacienne ou montbéliardaise se constitue progressivement dans la cité lyonnaise. C’est à cette communauté qu’est initialement dédiée l’Église luthérienne de Lyon construite par l’architecte CLERMONT et inaugurée en 1893.

Eglise luthérienne 12 rue Fénélon 69006 LYON Lyon 69006 Les Brotteaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l’église luthérienne,