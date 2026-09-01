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Visite de l’Eglise Mouthiers-le-Vieillard Eglise de Mouthiers-le-Vieillard Poligny

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Mouthiers-le-Vieillard · Poligny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Eglise de Mouthiers-le-Vieillard
Adresse
9 Place Notre-Dame
Ville
39800 Poligny
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Poligny

Visite de l’Eglise Mouthiers-le-Vieillard

Eglise de Mouthiers-le-Vieillard 9 Place Notre-Dame Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée de la plus ancienne église de Poligny et de l’exposition En murmure. Durée 1h
Organisateur Comité de Sauvegarde de Mouthiers-le-Viellard

Église romane du XIe siècle. Elle comprenait trois nefs et plusieurs chapelles. Aujourd’hui, il reste la croisée du transept et deux travées du choeur.

La première église de Poligny, Notre-Dame Mouthier-le-Vieillard est construite à partir du IXe siècle sur l’emplacement d’une ancienne chapelle. Sa construction se termine au XIe siècle. Autour de cette église s’est constituée la première cité de Poligny avant que la ville ne soit déplacée au pied de la colline de Grimont. Située en dehors de la ville protégée à partir du XIIIe siècle, l’église a subi beaucoup de destructions à plusieurs périodes. Il reste tout de même des éléments anciens notamment le clocher du XIIe siècle et sa toiture en lauzes.

Elle renferme aussi plusieurs sculptures, retables et tableaux classés ou inscrits aux Monuments Historiques. Plusieurs pièces ont été vendues Metropolitain Museum of Art de New York. A l’origine, l’église comprenait trois nefs et plusieurs chapelles. Il reste la croisée du transept et deux travées du choeur.   .

Eglise de Mouthiers-le-Vieillard 9 Place Notre-Dame Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 40 66 14  mouthier.vieillard@orange.fr

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English : Visite de l’Eglise Mouthiers-le-Vieillard

L’événement Visite de l’Eglise Mouthiers-le-Vieillard Poligny a été mis à jour le 2026-08-11 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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