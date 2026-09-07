Visite de l’église Notre-Dame de Douai, Église Notre-Dame-de-l’Annonciation, Douai

Informations pratiques

Visite de l’église Notre-Dame de Douai Samedi 19 septembre, 10h30 Église Notre-Dame-de-l’Annonciation Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Construite en grès fin XIIe/début XIIIe siècle pour la nef, elle est complétée par le chœur et le transept au XIVe siècle. En 1705, le clocher détruit par un ouragan est remplacé par un clocheton. Les bombardements de 1944 l’endommagent gravement. La restauration, achevée en 1981, permet la restitution de la voûte en berceau de la nef et la reconstitution de l’ancienne flèche sur le bras du transept nord. Les vitraux sont modernes, ceux du chœur sont du maître verrier allemand Schreiter.

Église Notre-Dame-de-l’Annonciation Terrasse Notre-Dame, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327715610 https://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com/page-108478.html [{« type »: « phone », « value »: « 0327882679 »}]

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