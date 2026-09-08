Visite de l’église Notre-Dame, Église Notre-Dame, Vitré

Informations pratiques

Visite de l’église Notre-Dame 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sur les bases d’une église romane fondée au XIe siècle par le baron Robert Ier, l’église Notre-Dame est reconstruite à partir du milieu du XVe siècle. Édifiée dans un style gothique flamboyant, la façade sud-est conserve sa chaire à prêcher extérieure, dont peu d’exemples subsistent encore. Apposant leurs marques sur les murs et les décors de l’église, les Marchands d’outre-mer, riches négociants toiliers emblématiques de la ville, en firent le reflet de leur prospérité.

Église Notre-Dame Place Notre-Dame, 35500 Vitré, France Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299750521 L’église Notre-Dame a été fondée vers 1060 par Robert Ier de Vitré et donnée en 1116 à l’abbaye Saint-Melaine de Rennes. Elle a été presque entièrement reconstruite aux XVe et XVIe siècles : ne subsiste de l’ancienne église que le chœur, dont les fenestrages ont été modifiés au XVe siècle. La façade sud, construite en deux campagnes (1480-1500 et 1530-1540) présente sept pignons séparés par des contreforts à pinacles. Elle s’orne d’une très belle chaire à prêcher. La façade ouest date des années 1580, sa porte a conservé ses vantaux d’origine, datés 1586. Le collatéral et le croisillon nord ont été reconstruits en 1467. La flèche de la tour centrale (1420-1442) a été reconstruite en pierre en 1858.

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