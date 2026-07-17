Visite de l’église Notre-Dame et du polyptyque, Église Notre-Dame, Montluçon

Informations pratiques

Visite de l’église Notre-Dame et du polyptyque 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église Notre-Dame est un édifice original, intérieurement surtout, en raison de son asymétrie qui lui donne un certain charme. Il s’agit en fait d’une église gothique inachevée, construite entre la fin du XIVème et celle du XVème, sur l’emplacement d’un édifice roman dont elle conserve quelques éléments. Elle a été légèrement remaniée au XVIIème.

Église Notre-Dame Place Notre-dame, 03100 Montluçon, France Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470050595 Édifice présentant un plan à deux nefs, reconstruite par le duc Louis II de Bourbon à l’emplacement d’une église romane vers 1400. Les travaux se poursuivirent au XVe siècle pour en faire une église gothique. L’absidiole nord, quelques parties du croisillon nord, deux murs du chœur et les piles nord de la nef datent du XIIe siècle. Le chevet, la croisée du transept, la majeure partie du bas-côté sud remontent au XVIe siècle. Les chapelles latérales nord sont du XVe siècle. La porte de la façade occidentale est du XVIIe siècle, avec pilastres et fronton à niche. Le clocher carré est percé sur chaque face d’une baie trilobée encadrée de moulures.

L’église Notre-Dame est un édifice original, intérieurement surtout, en raison de son asymétrie qui lui donne un certain charme. Il s’agit en fait d’une église gothique inachevée, construite entre la…

©Paroisse Louise-Thérèse de Montluçon