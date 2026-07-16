Visite de l’église orthodoxe de la Trinité-Saint-Hilaire et moments musicaux, Église orthodoxe de la Trinité-Saint-Hilaire, Poitiers

Informations pratiques

Visite de l’église orthodoxe de la Trinité-Saint-Hilaire et moments musicaux 19 et 20 septembre Église orthodoxe de la Trinité-Saint-Hilaire Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’église orthodoxe de la Trinité-Saint-Hilaire, installée dans l’ancienne chapelle Saint-Joseph.

La visite permettra d’admirer l’iconostase, les icônes et les peintures murales qui ornent l’édifice, tout en découvrant l’histoire du lieu et les traditions de l’Église orthodoxe. Des moments musicaux viendront ponctuer l’ouverture au public. La participation d’un chantre spécialisé dans la musique byzantine est également envisagée, sous réserve de confirmation.

L’accès est gratuit.

Visite libre le samedi de 10h à 17h30 et le dimanche de 14h à 18h.

Visites commentées le samedi à 11h et à 15h, ainsi que le dimanche à 15h.

Église orthodoxe de la Trinité-Saint-Hilaire 77 avenue de la Libération 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine Installée dans l’ancienne chapelle Saint-Joseph, l’église orthodoxe de la Trinité-Saint-Hilaire est un édifice du XIXᵉ siècle au caractère architectural singulier. Son chevet néo-roman contraste avec un intérieur d’inspiration néo-gothique, rythmé par des voûtes d’ogives.

L’église adopte un plan en forme de croix, composé d’une nef, d’un transept et d’une abside. Elle abrite aujourd’hui une iconostase, des icônes ainsi que des peintures murales qui témoignent de la richesse de la tradition liturgique orthodoxe.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’église orthodoxe de la Trinité-Saint-Hilaire, installée dans l’ancienne chapelle Saint-Joseph.