Visite de l’église romane Rue de l’église Saint-Restitut

Saint-Restitut

Visite de l’église romane

Rue de l’église Parvis de l’église Saint-Restitut Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-29 2026-09-05

L’édifice est composé d’une église et d’une tour dite funéraire. L’église date du XIIe siècle et la tour serait, quant à elle, datée du Xe-XIe siècle.

La renommée de l’église est liée aux légendes de Marie-Madeleine.

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Rue de l’église Parvis de l’église Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 99 57 51 aaeglisesaintrestitut@gmail.com

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English :

The complex consists of a church and a tower known as a bell tower. The church dates from the 12th century, while the tower is believed to date from the 10th–11th centuries.

The church’s fame is linked to the legends of Mary Magdalene.

L’événement Visite de l’église romane Saint-Restitut a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence