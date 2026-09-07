Visite de l’église Saint-Antoine, Église Saint-Antoine, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Antoine 19 et 20 septembre Église Saint-Antoine Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Saint-Antoine témoigne de l’essor du quartier de la Ville-Basse depuis la fin de Moyen Âge. Enchâssée dans le dense tissu urbain, l’église conserve de nombreux trésors accumulés au fil des siècles.

Tout au long de l’été, les Jeunes ambassadeurs du patrimoine ont fait découvrir l’église et son histoire aux visiteurs. Ils sont à nouveau présents aux Journées du Patrimoine et vous attendent !

Église Saint-Antoine Rue Jean-jacques Rousseau, 55000 Bar-le-Duc, France Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est

L’église Saint-Antoine témoigne de l’essor du quartier de la Ville-Basse depuis la fin de Moyen Âge. Enchâssée dans le dense tissu urbain, l’église conserve de nombreux trésors accumulés au fil des …

©Ville de Bar-le-Duc