Visite de l’église Saint-Jacques, Église Saint-Jacques de Canet-en-Roussillon, Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Jacques 19 et 20 septembre Église Saint-Jacques de Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite autonome à l’aide d’un dépliant équipé de QR codes, permettant d’accéder à des vidéos descriptives enregistrées par l’historien de Canet.

Église Saint-Jacques de Canet-en-Roussillon Avenue de Sainte-Marie, 66140 Canet-en-Roussillon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie La construction de l’église a débuté en 1346 et s’est terminée au début du XVe siècle. L’église se distingue par sa nef unique. Le chœur ainsi que les six chapelles latérales sont voûtées avec des croisées d’ogives.

Le clocher a également été édifié au XVe siècle. En plus du retable, vous aurez l’occasion d’admirer des culs-de-lampe, des impostes et des culots magnifiquement ornés.

Visite autonome à l’aide d’un dépliant équipé de QR codes, permettant d’accéder à des vidéos descriptives enregistrées par l’historien de Canet.

©mairie de Canet en Roussillon