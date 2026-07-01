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Visite de l’église Saint-Paul, Église Saint-Paul, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Paul · Lyon

Visite de l’église Saint-Paul, Église Saint-Paul, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Paul
Adresse
3 Place Gerson, 69005 Lyon, France
Ville
69005 Lyon
Département
Rhône

Visite de l’église Saint-Paul 19 et 20 septembre Église Saint-Paul Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église St-Paul, 2ème plus ancienne église de Lyon. Bâtie au 12ème siècle, elle a été modifiée au cours des temps.

Église Saint-Paul 3 Place Gerson, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://www.patrimoine-lyon.org/secteur_unesco/vieux-lyon/saint-paul/l-eglise-saint-paul Différentes époques de construction du XIIe au XIXe siècle. Chapelles des bas-côtés construites du XVe au XVIIe siècle (voûtes gothiques à liernes, tiercerons et clefs pendantes). Au XVIIIe siècle, allongement de l’abside. Édifice en très mauvais état à la fin du XVIIIe siècle : travaux de restauration au cours du XIXe siècle par trois générations des architectes Benoit : façade occidentale, chapiteaux de la nef, peintures de Borel… A proximité de la gare SNCF de St-Paul et de nombreuses lignes de bus.
Visite libre de l’église St-Paul, 2ème plus ancienne église de Lyon. Bâtie au 12ème siècle, elle a été modifiée au cours des temps.

©Paroisse

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