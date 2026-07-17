Visite de l’église Saint-Paul, Église Saint-Paul, Montluçon

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Paul 18 – 20 septembre Église Saint-Paul Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

-Une paroisse créée pour les ouvriers des acieries St Jacques et avec leur collaboration

-Une architecture unique de Louis Auguste Boileau pour une grande église (1862-1867)

-Présentation de l’orgue symphonique Joseph Merklin (1880)

Église Saint-Paul Place Jean Dormoy, 03100 Montluçon, France Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes L’église a été construite de 1863 à 1869 par l’architecte Louis Auguste Boileau, dans un quartier neuf où venaient de s’installer les hauts-fourneaux de l’usine Saint-Jacques. L’édifice va bénéficier, dans sa construction, des nouvelles techniques offertes par le métal (piliers en fonte). Édifice de plan basilical avec un clocher porche, quatre travées, une nef principale flanquée de bas-côtés, une travée de chœur et une abside à pan coupé entourée d’un faux déambulatoire également à pans coupés, constituant la sacristie. Le système de voûtement de nervures d’ogives comporte, au lieu des clés habituelles, un puits de lumière carré vitré percé dans la toiture. La façade occidentale est dominée par le clocher, édifié sur un massif rectangulaire avec un porche central flanqué de deux chapelles latérales, éclairées chacune par une baie en arc brisé. Le portail néo-gothique s’ouvre sous un arc brisé appareillé avec des pierres de deux couleurs alternées (volvic gris et calcaire blanc). Les vitraux historiés du chœur et de l’abside semblent appartenir aux années 1870-1880.

-Une paroisse créée pour les ouvriers des acieries St Jacques et avec leur collaboration

©Ministère de la Culture