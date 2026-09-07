Visite de l’église Saint-Pierre du Haut-de-Mons, L’église Saint-Pierre du Haut-de-Mons, Mons-en-Barœul

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Pierre du Haut-de-Mons Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 L’église Saint-Pierre du Haut-de-Mons Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En 1844, l’architecte lillois DHENIN commence à bâtir l’église avec un plan très simple.

A la fin du siècle, l’église est trop exiguë mais il faudra attendre 1931 pour que des travaux d’agrandissement soient entrepris. Le chantier durera un peu plus d’un an. On en profitera pour revoir la décoration de la façade, des murs et des voûtes. Le Cardinal LIENARD viendra inaugurer ce nouveau bâtiment le 11 décembre 1932.

Venez découvrir l’histoire mouvementée de la construction de la première paroisse de Mons-en-Barœul mais aussi les trésors qu’elle abrite. Plusieurs éléments du mobilier sont inscrits au titre des Monuments Historiques.

=> Visites libres : dimanche de 10H à 12H et de 15H à 17H

=> « Une église et des hommes » – Exposition documentaire photographique

L’exposition sera visible du lundi au vendredi de 15H à 17H jusqu’au 2 octobre.

=> Visite guidée à dimanche à 16H – Sans réservation

Partenariat entre la Paroisse Marthe et Marie en Baroeul et la Ville de Mons-en-Baroeul.

L’église Saint-Pierre du Haut-de-Mons Parvis Jean XXIII 59370 Mons-en-Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France 0320046161 https://paroissemonsenbaroeul.fr/ Métro Ligne 2, Station Mons Sart + 8 min de marche

Bus Ligne 13, Arrêt Ancienne Mairie

En 1844, l’architecte lillois DHENIN commence à bâtir l’église avec un plan très simple.

©Paroisse Marthe et Marie en Baroeul