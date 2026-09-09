Visite de l’église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Ploërdut

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Saint-Pierre de Ploërdut est l’une des rares sur le territoire à posséder un ossuaire, souvenir du cimetière qui se trouvait autour de l’édifice.

À l’intérieur, surprise : une architecture romane du 11e siècle avec des chapiteaux sculptés, c’est peu courant en Bretagne. L’édifice fut remanié plusieurs fois au fil du temps, ainsi, vous pourrez aussi admirer des statues polychromes du 15e siècle.

Église Saint-Pierre Place de la République, 56160 Ploërdut, France Ploërdut 56160 Paris 11e Arrondissement Morbihan Bretagne 02 97 39 44 43 https://ploerdut.bzh/decouvrir-ploerdut https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091492 Édifice roman remanié, composé d’une nef, de deux bas-côtés romans, d’un transept à deux croisillons et d’un chœur. Transept et chœur ont été refaits aux XVIIe et XIXe siècles. La nef romane communique avec les collatéraux par des arcades plein cintre. Les chapiteaux cubiques sont surmontés d’un tailloir chanfreiné et sculpté. Ces chapiteaux peuvent remonter au XIe siècle. Le clocher est éclairé sur chaque face par de petites fenêtres. Un ossuaire encastré dans l’angle forme, avec le clocher, le côté sud de la façade. La charpente du XVIe siècle comporte sablières et entraits sculptés. bourg

L’église Saint-Pierre de Ploërdut sera ouverte pour les Journées Européennes du Patrimoine. Église JEP 2026

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