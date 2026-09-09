Visite de l’église Saint-Yon, Eglise Saint-Yon, Ploërdut
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Yon · Ploërdut
Informations pratiques
Visite de l’église Saint-Yon 19 et 20 septembre Eglise Saint-Yon Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Yon, construite à partir du 16e siècle, ouvre ses portes. En levant le regard sur le clocher de granite, vous apercevrez de nombreuses têtes humaines sculptées. Dans l’église, vous découvrirez des autels gallo-romains réemployés comme bénitiers.
Eglise Saint-Yon Locuon, 56160, Ploërdut Ploërdut 56160 Locuon Morbihan Bretagne https://ploerdut.bzh/decouvrir-ploerdut L’église Saint-Yon possède des caractères du XVIe siècle. Son clocher est sculpté de têtes humaines. On remarque une belle fleur de lys sur un vitrail, ainsi que deux autels gallo-romains réemployés comme bénitiers.
Dans le cimetière, accolé à l’église, les sculptures du calvaire datent du XVIe siècle.
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Yon ouvre ses portes. Église JEP 2026
PAH des Rohan
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