Visite de l’église St Aubin et de la Tour du Pilori, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir

Informations pratiques

Visite de l’église St Aubin et de la Tour du Pilori 19 et 20 septembre Bazouges-Cré-sur-Loir Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Par l’association « Cœur de Bourgs »

Samedi et dimanche de 14h00 à 18h00

Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges Cré sur Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire

Par l’association « Cœur de Bourgs »

©MINISTERE DE LA CULTURE