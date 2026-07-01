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AGENDA · Bazouges Cré sur Loir

Visite de l’église St Aubin et de la Tour du Pilori, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir

samedi 19 septembre 2026 · Bazouges-Cré-sur-Loir · Bazouges Cré sur Loir

Visite de l’église St Aubin et de la Tour du Pilori, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bazouges-Cré-sur-Loir
Adresse
Bazouges-Cré-sur-Loir
Ville
72200 Bazouges Cré sur Loir
Département
Sarthe

Visite de l’église St Aubin et de la Tour du Pilori 19 et 20 septembre Bazouges-Cré-sur-Loir Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Par l’association « Cœur de Bourgs »
Samedi et dimanche de 14h00 à 18h00

Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges Cré sur Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire
Par l’association « Cœur de Bourgs »

©MINISTERE DE LA CULTURE

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