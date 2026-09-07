Visite de l’ENSASE et de l’exposition « 18 visions d’avant-garde pour le concours Beaubourg », Ecole nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne, Saint-Étienne

Informations pratiques

Visite de l’ENSASE et de l’exposition « 18 visions d’avant-garde pour le concours Beaubourg » Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30 Ecole nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne Loire

Sans inscription préalable / Se présenter bien à l’heure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Les étudiant·es de l’école nationale supérieure d’architecture accueilleront et guideront les visiteurs dans une découverte de l’École, lieu d’apprentissage et de fabrication de l’architecture, ancienne rubanerie, donnant sur la place Jacquard, en cœur de la ville, construite entre 1857 et 1864.

La visite s’achèvera par la découverte de l’exposition 18 visions pour le concours Beaubourg.

À travers une sélection de documents d’archives et de maquettes analytiques réalisés dans le cadre d’un projet pédagogique expérimental conduit à l’ENSASE, l’exposition propose de revenir sur le concours Beaubourg, concours d’idées promu par le président de la République Georges Pompidou en 1971. Elle en examine les caractéristiques qui en font un événement sans équivalent dans l’histoire récente de l’architecture française et met en lumière dix-huit projets participants qui, parmi les propositions lauréates comme parmi celles restées sans suite, incarnent autant de courants architecturaux ayant contribué à façonner l’imaginaire de la discipline de l’architecture.

Commissariat : Boris Hamzeian, maître de conférences en Histoire et cultures architecturales à l’ENSASE et chercheur au Musée national d’art moderne

Scénographie : Alexandre Paris

Ecole nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne 1 rue Buisson, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-ALpes Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://www.st-etienne.archi.fr http://www.facebook.com/ensa.saintetienne;https://twitter.com/ENSASE_officiel Installée depuis sa création (1971) dans une ancienne rubanerie, donnant sur la place Jacquard, l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne est en prise directe avec la vie sociale et urbaine. Cet immeuble de négociant était une recette textile qui appartenait à la famille Louison. Cette usine fabriquait 35 nuances de ruban de soie noire. La construction de l’édifice est comprise entre 1857 et 1864. L’architecte stéphanois Francisque Dodat est l’auteur de la surélévation du dernier niveau en 1910 et de l’agrandissement sur la cour, côté rue du Coin. Cette période correspond au moment où l’entreprise a installé des métiers à tisser et des appareils électriques. La ville a racheté l’édifice primitif en 1971 pour y installer l’école d’architecture municipale transformée par décret en Unité Pédagogique d’Architecture le 24 juillet 1972 puis en Ecole d’Architecture en 1984

Les étudiant·es de l’école nationale supérieure d’architecture accueilleront et guideront les visiteurs dans une découverte de l’École, lieu d’apprentissage et de fabrication de l’architecture, sur …

Facsimilé de la maquette du projet n°350 pour le concours du Centre Beaubourg (aujourd’hui Centre Pompidou) Équipe : Luc Zavaroni, Jean-Louis Reale, J. Y. Bonnard – Maquette : Cathy Vidal (sous la direction de Boris Hamzeian et Emma Vernet) © ENSASE