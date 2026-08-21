Visite de l’ensemble abbatiale de Ham, Abbatiale de Ham, Ham
dimanche 20 septembre 2026 · Abbatiale de Ham · Ham
Informations pratiques
Visite de l’ensemble abbatiale de Ham Dimanche 20 septembre, 14h00 Abbatiale de Ham Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visite de l’ensemble abbatiale de Ham
L’église Notre-Dame en a traversé des époques pour arriver jusqu’à nous. De l’art roman à l’art gothique, en passant par un choeur Renaissance, une évocation de baldaquin du Bernin à Saint-Pierre de Rome. Venez découvrir l’abbatiale dans toute son intégralité, son école actuelle, son cloître, et sa remarquable abbaye.
Abbatiale de Ham rue Notre-Dame, Ham Ham 80400 Somme Hauts-de-France
Visite de l’ensemble abbatiale de Ham
Ensemble abbatiale de Ham, ©Espaces Fortifiés
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