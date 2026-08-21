Visite de l’ensemble abbatiale de Ham, Abbatiale de Ham, Ham

Informations pratiques

Visite de l’ensemble abbatiale de Ham Dimanche 20 septembre, 14h00 Abbatiale de Ham Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite de l’ensemble abbatiale de Ham

L’église Notre-Dame en a traversé des époques pour arriver jusqu’à nous. De l’art roman à l’art gothique, en passant par un choeur Renaissance, une évocation de baldaquin du Bernin à Saint-Pierre de Rome. Venez découvrir l’abbatiale dans toute son intégralité, son école actuelle, son cloître, et sa remarquable abbaye.

Abbatiale de Ham rue Notre-Dame, Ham Ham 80400 Somme Hauts-de-France

Visite de l’ensemble abbatiale de Ham

Ensemble abbatiale de Ham, ©Espaces Fortifiés