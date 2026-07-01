Visite de l’entreprise BERNADET Entreprise Bernadet Châteaubernard
mercredi 7 octobre 2026 · Entreprise Bernadet · Châteaubernard
Informations pratiques
Châteaubernard
Visite de l’entreprise BERNADET
Entreprise Bernadet 35 rue du Dominant Châteaubernard Charente
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 15:00:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Visite de BERNADET, entreprise familiale spécialisée dans la décoration du verre, principalement pour le marché des spiritueux, implanté au cœur de la Spirits Valley depuis 1951.
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Entreprise Bernadet 35 rue du Dominant Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65
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English :
A visit to BERNADET, a family-owned company specializing in glass decoration, primarily for the spirits market, located in the heart of Spirits Valley since 1951.
L’événement Visite de l’entreprise BERNADET Châteaubernard a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Cognac
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