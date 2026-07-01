Visite de l’entreprise BERNADET Entreprise Bernadet Châteaubernard

Informations pratiques

Châteaubernard

Visite de l’entreprise BERNADET

Entreprise Bernadet 35 rue du Dominant Châteaubernard Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 15:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Visite de BERNADET, entreprise familiale spécialisée dans la décoration du verre, principalement pour le marché des spiritueux, implanté au cœur de la Spirits Valley depuis 1951.

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Entreprise Bernadet 35 rue du Dominant Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65

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English :

A visit to BERNADET, a family-owned company specializing in glass decoration, primarily for the spirits market, located in the heart of Spirits Valley since 1951.

L’événement Visite de l’entreprise BERNADET Châteaubernard a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Cognac