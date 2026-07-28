Visite de l’Espace Alain Gerbault Laval
mardi 28 juillet 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Visite de l’Espace Alain Gerbault
10 Allée Adrien Bruneau Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-18 2026-08-19
Profitez de la saison estivale pour partir en voyage sur les traces d’Alain Gerbault
Situé à proximité de la maison natale du célèbre navigateur, l’espace muséal consacré à Alain Gerbault retrace le parcours exceptionnel de cet aventurier lavallois devenu le premier navigateur à réaliser un tour du monde en solitaire. Une visite qui mêle histoire locale, exploits sportifs et ouverture sur le monde.
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermé le lundi et le dimanche matin
Les 14 juillet et 15 août ouverture de 14h à 18h uniquement .
10 Allée Adrien Bruneau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Take advantage of the summer season to go on a trip following in the footsteps of Alain Gerbault
L’événement Visite de l’Espace Alain Gerbault Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME
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