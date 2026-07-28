Informations pratiques

Laval

Visite de l’Espace Alain Gerbault

10 Allée Adrien Bruneau Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-18 2026-08-19

Profitez de la saison estivale pour partir en voyage sur les traces d’Alain Gerbault

Situé à proximité de la maison natale du célèbre navigateur, l’espace muséal consacré à Alain Gerbault retrace le parcours exceptionnel de cet aventurier lavallois devenu le premier navigateur à réaliser un tour du monde en solitaire. Une visite qui mêle histoire locale, exploits sportifs et ouverture sur le monde.

De 10h à 12h et de 14h à 18h

Fermé le lundi et le dimanche matin

Les 14 juillet et 15 août ouverture de 14h à 18h uniquement .

10 Allée Adrien Bruneau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Take advantage of the summer season to go on a trip following in the footsteps of Alain Gerbault

L’événement Visite de l’Espace Alain Gerbault Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME