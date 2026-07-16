Visite de l’espace Bouchardon, Espace Bouchardon, Chaumont

Informations pratiques

Visite de l’espace Bouchardon 19 et 20 septembre Espace Bouchardon Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter une bâtisse du centre-ville de Chaumont aux multiples vies, d’abord couvent de Carmélites, puis musée et bibliothèque municipale au XIXe siècle. Il est, désormais, une annexe du Conservatoire de Musique et de théâtre, mais aussi lieu de concert avec son auditorium. La Direction des Politiques Culturelles de la Ville de Chaumont y a également ses bureaux administratifs.

Espace Bouchardon 87 rue victoire de la marne 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est 03 25 30 60 00 https://www.ville-chaumont.fr/ Après la fondation du couvent des Capucins (école Michelet et théâtre) en 1598, de celui des Jésuites en 1618, et des Ursulines en 1620 (rasé, à l’emplacement de l’actuel café Parisien) la ville accueillit un quatrième et dernier établissement religieux dans la nouvelle ceinture de remparts récemment terminée (à l’emplacement des actuels boulevards). Comme les Ursulines, ce dernier était féminin : des Carmélites l’ordre réformé par Sainte Thérèse.

Il fut fondé en 1623 par le marquis d’Andelot-Coligny, lieutenant-général du roi en Champagne et sa femme qui offrait l’importante somme de 16 000 livres pour les terrains et la construction des bâtiments. Rappelons que Coligny était le fils de l’un des meneurs du parti protestant lors des guerres de religions, Gaspard de Coligny assassiné en 1572 lors de la Saint-Barthélemy. Il fut les seuls des 3 enfants de Gaspard à se convertir au catholicisme et, dit-on, fonda le couvent de Chaumont en réparation des « esgaremens de son père et des dévastations d’églises et de monastères commises par ses ancêtres protestants ». Par son mariage avec d’Humberte (ou Huberte) de Chastenay (Aube) il devint baron de Lanty-sur-Aube, Dinteville et Villars.

Une première maison fut achetée rue Bouchardon et les sœurs s’y installèrent le 6 septembre 1623. D’autres maisons furent acquises par le marquis d’Andelot pour accueillir les sœurs et en parallèle on érigea des bâtiments réguliers qui furent achevés le 12 février 1627 (voir plan de masse restitué).

En 1790, il y avait 20 sœurs, 3 converses, 12 novices et 1 tourière. Cette même année on vendit l’orfèvrerie et les 2 cloches du clocher. La chapelle fut vendue à un particulier qui abattit le clocher. L’autel en marbre fut transporté à l’église Saint-Michel qui fut abattue en 1800.

Le reste des bâtiments accueillit l’administration révolutionnaire du district de Chaumont puis la préfecture du département et servit de lieu de conservation à toutes les archives du département.

Dans les années 1860 les lieux subirent une profonde transformation :

– On perça le prolongement de l’actuelle rue Dutailly à travers les bâtiments ;

– La préfecture déménagea en 1862 dans les bâtiments nouvellement construits de l’autre côté de cette rue ;

– En 1866 on modifia complètement les 2 bâtiments en retour d’équerre (avec notamment la construction d’une fontaine sur la façade N) pour accueillir le musée municipal (qui occupait déjà les lieux depuis 1851) dans l’aile de droite. Dans l’aile gauche, la bibliothèque municipale et les archives départementales (qui déménagèrent ensuite en face dans un bâtiment construit en 1910 puis détruit en 1952 pour laisser place à l’actuelle cité administrative).

Actuellement le bâtiment accueille la direction des Politiques Culturelles de la Ville ainsi que de nombreux évènements en lien avec les arts et la culture. Stationnement possible dans les rues à proximité et dans les parking du centre-ville (Place Aristide Briand, Hôtel de Ville, Voltaire…).

Venez visiter une bâtisse du centre-ville de Chaumont aux multiples vies, d’abord couvent de Carmélites, puis musée et bibliothèque municipale au XIXe siècle.

© Ville de Chaumont