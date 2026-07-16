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Visite de l’évêché de Versailles, Evêché de Versailles, Versailles

dimanche 20 septembre 2026 · Evêché de Versailles · Versailles

Visite de l’évêché de Versailles, Evêché de Versailles, Versailles

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Evêché de Versailles
Adresse
16 rue Monseigneur Gibier 78000 Versailles
Ville
78000 Versailles
Département
Yvelines
Tarif
Groupe de 15 personnes sur inscription

Visite de l’évêché de Versailles Dimanche 20 septembre, 15h00 Evêché de Versailles Yvelines

Groupe de 15 personnes sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite sur inscription nécessaire
Lieu de résidence et de travail de l’évêque de Versailles pour les Yvelines. Ouverture exceptionnelle de la cour d’accueil, hall des évêques, salle du conseil, salle à manger et jardin.
Visite guidée d’une demi-heure à 3/4 d’h par groupes d’une quinzaine de personnes avec départ tous les 20 min.

Evêché de Versailles 16 rue Monseigneur Gibier 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 30 97 67 60 https://www.catholique78.fr/ https://www.facebook.com/catholique78/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-versailles/evenements/journees-du-patrimoine-2026 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-versailles/evenements/journees-du-patrimoine-2026 »}] Lieu de résidence et de travail de l’évêque de Versailles pour les Yvelines.
Visite commentée

©évêché Versailles

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