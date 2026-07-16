Visite de l’évêché de Versailles, Evêché de Versailles, Versailles
dimanche 20 septembre 2026 · Evêché de Versailles · Versailles
Informations pratiques
Visite de l’évêché de Versailles Dimanche 20 septembre, 15h00 Evêché de Versailles Yvelines
Groupe de 15 personnes sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite sur inscription nécessaire
Lieu de résidence et de travail de l’évêque de Versailles pour les Yvelines. Ouverture exceptionnelle de la cour d’accueil, hall des évêques, salle du conseil, salle à manger et jardin.
Visite guidée d’une demi-heure à 3/4 d’h par groupes d’une quinzaine de personnes avec départ tous les 20 min.
Evêché de Versailles 16 rue Monseigneur Gibier 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 30 97 67 60 https://www.catholique78.fr/ https://www.facebook.com/catholique78/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-versailles/evenements/journees-du-patrimoine-2026 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-versailles/evenements/journees-du-patrimoine-2026 »}] Lieu de résidence et de travail de l’évêque de Versailles pour les Yvelines.
Visite commentée
©évêché Versailles
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