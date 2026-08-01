Visite de l’exploitation de vaches laitières Gatebourg Séreilhac

Informations pratiques

Séreilhac

Visite de l’exploitation de vaches laitières

Gatebourg GAEC Cottin Séreilhac Haute-Vienne

Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:30:00

fin : 2026-08-13 16:30:00

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-20

Partez en famille à la découverte d’une ferme laitière moderne et plongez dans le quotidien des éleveurs ! Cette visite vous ouvre les portes d’une exploitation où le bien-être animal est au cœur des pratiques.

Au fil du parcours, observez le confort des vaches matelas douillets pour le repos, brosses de massage pour se gratter à volonté et pierres à sel mises à leur disposition. Découvrez ensuite la traite robotisée, une technologie étonnante où les vaches choisissent elles-mêmes le moment où elles souhaitent aller se faire traire.

La visite se poursuit à la nurserie, où vous pourrez en apprendre davantage sur les premiers jours de vie des veaux, avant de découvrir la salle de préparation de l’alimentation, où les rations sont élaborées pour répondre aux besoins de chaque animal.

Une visite ludique et instructive, idéale à partager en famille !

Goûter offert en fin de visite. .

Gatebourg GAEC Cottin Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 10 19 15

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English : Visite de l’exploitation de vaches laitières

L’événement Visite de l’exploitation de vaches laitières Séreilhac a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Val de Vienne