Visite de l’exposition « A Table. Passé, présent. », Musée Labenche, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Visite de l’exposition « A Table. Passé, présent. » 19 et 20 septembre Musée Labenche Corrèze

Gratuit, limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée Labenche convie ses visiteurs à table pour cette nouvelle exposition événementielle.

Quoi de plus naturel à Brive, ville reconnue pour sa gastronomie et son terroir gourmand ? Le musée a sorti des placards, ou plutôt des réserves, une sélection d’œuvres et d’objets issus de ses collections. Il a également emprunté des pièces à des musées de la région, à des collectionneurs amateurs et à des artisans d’art dont les talents passionnent.

Bienvenue à la découverte de ces arts foisonnants qui entourent la table en France, de la seconde moitié du XIXe siècle à nos jours, à Brive et ailleurs.

Musée Labenche 26bis Boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555181770 http://www.museelabenche.fr Maison Renaissance à rez-de-chaussée et deux étages, avec deux cours, la première ouvrant sur les cloîtres, la seconde étant une cour de récréation. Au rez-de-chaussée, grande salle qui servait de réfectoire. Escalier Renaissance. La maison appartenait au président Dumas, du parlement de Bordeaux, lorsque Louis XIII y fut reçu lors de son passage à Brive.

Le musée Labenche convie ses visiteurs à table pour cette nouvelle exposition évènementielle. Quoi de plus normal à Brive, ville reconnue pour sa gastronomie et son terroir gourmand ! Nous avons des …

© Philippe Chambost / Pol Chambost ADAGP 2026