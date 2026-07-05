VISITE DE L’EXPOSITION DES PRÉHISTORIQUES À LA PLAGE avenue de bénabarre Aurignac

Informations pratiques

Aurignac

VISITE DE L’EXPOSITION DES PRÉHISTORIQUES À LA PLAGE

avenue de bénabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-17 16:45:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-26 2026-07-28 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-09 2026-08-11 2026-08-16 2026-08-18 2026-08-23 2026-08-25 2026-08-30

Visite commentée de l’exposition

Découvrez les multiples liens entre les populations préhistorique et la mer au travers des différentes découvertes archéologiques.

Tout public

Prix compris dans le billet d’entrée .

avenue de bénabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Guided tour of the exhibition

L’événement VISITE DE L’EXPOSITION DES PRÉHISTORIQUES À LA PLAGE Aurignac a été mis à jour le 2026-07-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE