VISITE DE L’EXPOSITION DES PRÉHISTORIQUES À LA PLAGE avenue de bénabarre Aurignac
dimanche 5 juillet 2026 · avenue de bénabarre · Aurignac
Informations pratiques
Aurignac
VISITE DE L’EXPOSITION DES PRÉHISTORIQUES À LA PLAGE
avenue de bénabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-17 16:45:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-26 2026-07-28 2026-08-02 2026-08-04 2026-08-09 2026-08-11 2026-08-16 2026-08-18 2026-08-23 2026-08-25 2026-08-30
Visite commentée de l’exposition
Découvrez les multiples liens entre les populations préhistorique et la mer au travers des différentes découvertes archéologiques.
Tout public
Prix compris dans le billet d’entrée .
avenue de bénabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Guided tour of the exhibition
L’événement VISITE DE L’EXPOSITION DES PRÉHISTORIQUES À LA PLAGE Aurignac a été mis à jour le 2026-07-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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