Visite de l’exposition Iliazd, poète-architecte du livre, Musée-Bibliothèque PAB, Alès

Visite de l’exposition Iliazd, poète-architecte du livre Samedi 23 mai, 18h30 Musée-Bibliothèque PAB Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

Suivez le guide dans l’exposition Iliazd, poète-architecte du livre. départs à 18h30 et 19h45.

Entre typographie, poèsie et arts visuels, découvrez cet homme, explorateur de tout et précurseur dans bien des domaines.

Musée-Bibliothèque PAB 52 Montée des Lauriers, 30100 Alès, France Alès 30100 Gard Occitanie 0466869869 http://www.museepab.fr Rapport entre le livre et les arts plastiques, entre l’œuvre d’éditeur et les artistes.

Peintures, gouaches, dessins, estampes, sculptures.

Manuscrits, livres illustrés, reliures, correspondances de : Rose Adler, Alechinsky, E. Boissonnas, Breton, Char, Claudel, Dubuffet, Duchamp, Eluard, Frénaud, Jouhandeau, Paulhan, Satie, Seuphor, Tzara, Valéry. parking rue de Brouzen, accès par le parc

Suivez le guide dans l’exposition Iliazd, poète-architecte du livre. départs à 18h30 et 19h45.

©muséepab