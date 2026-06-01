Visite de l’exposition Mediterranea mundi Place Patricia Tranchand Istres

Istres

Visite de l’exposition Mediterranea mundi

Vendredi 19 juin 2026 à partir de 10h.

Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 14h. Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 14:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-06-19 2026-07-17

Visite guidée de l’exposition avec les médiatrices du Polaris. Une vingtaine d’artistes explorent la Méditerranée, entre mer et terres, à travers une diversité de regards et d’identités.

Par le biais de l’installation, de la sculpture, du dessin, de la performance, de la peinture rassemble des visions intimes, des représentations et des récits exploratoires. Une invitation à voyager au cœur d’un espace unique au monde la méditerranée. Mer de passage et de rencontre, elle relie depuis des millénaires des civilisations, des cultures des imaginaires.



Artistes Andrea AQUILANTI Cristina BARROSO Ahmed BENNANI Katerina CHAROU Gianni DESSÌ Flavien DEMARIGNY Najoua EL HITMI Slimen El KAMEL Safaa ERRUAS Aicha HAMU Oliver LARIC Nadia KAABI LINKE Ange LECCIA Laurent PERBOS Pietro RUFFO Maurizio SAVINI Yves SCHEMOUL Hassan SLAOUI Bénédicte VALLET



Autre visite de l’exposition Mediterranea Mundi le vendredi 17 juin à 14h en compagnie des médiatrices du Polaris centre d’art sur inscription auprès de l’Office de tourisme d’Istres. .

Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

Guided tour of the exhibition with the mediators from Polaris. Around twenty artists explore the Mediterranean, between sea and land, through a diversity of perspectives and identities.

L’événement Visite de l’exposition Mediterranea mundi Istres a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme d’Istres