Visite de l’exposition « Sans contrefaçon — Anatomie d’un vêtement » en Langue des Signes Française Samedi 13 juin, 11h00 Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Haute-Vienne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Venez découvrir la première séquence de l’exposition Sans contrefaçon — Anatomie d’un vêtement avec une visite accompagnée d’une interprète en langue des signes française. Accessible à tous, elle s’adresse aux personnes sourdes et malentendantes comme aux personnes entendantes désireuses de découvrir les expositions différemment.

Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17 bis rue Charles Michels 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « reservation@fracarto.fr »}]

Découvrez l’exposition du moment en Langue des signes française !

Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, 2025