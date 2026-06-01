Visite de l’exposition « Sans contrefaçon — Anatomie d’un vêtement » en Langue des Signes Française, Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges
Visite de l’exposition « Sans contrefaçon — Anatomie d’un vêtement » en Langue des Signes Française, Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges samedi 13 juin 2026.
Visite de l’exposition « Sans contrefaçon — Anatomie d’un vêtement » en Langue des Signes Française Samedi 13 juin, 11h00 Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Haute-Vienne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Venez découvrir la première séquence de l’exposition Sans contrefaçon — Anatomie d’un vêtement avec une visite accompagnée d’une interprète en langue des signes française. Accessible à tous, elle s’adresse aux personnes sourdes et malentendantes comme aux personnes entendantes désireuses de découvrir les expositions différemment.
Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17 bis rue Charles Michels 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « reservation@fracarto.fr »}]
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Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, 2025
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