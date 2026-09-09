Visite de l’exposition Sonorités d’été en présence de l’artiste Félix Blume, Chapelle du Saint-Esprit, Auray

Informations pratiques

Visite de l’exposition Sonorités d’été en présence de l’artiste Félix Blume Samedi 19 septembre, 17h30 Chapelle du Saint-Esprit Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Sonorités d’été nous fait voyager au coeur des voix de l’eau, avec des mélodies apaisantes et des instants d’évasion. L’installation a été spécialement réée pour la chapelle du Saint-Esprit, avec les témoignages d’habitant.es d’Auray.

Chapelle du Saint-Esprit place du Four Mollet 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne https://pah.auray-quiberon.fr/nos-patrimoines/patrimoine-militaire/chapelle-du-saint-esprit/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090991

Journées Européennes du Patrimoine

Pluie d’été © Félix Blume