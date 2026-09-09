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Visite de l’exposition Sonorités d’été en présence de l’artiste Félix Blume, Chapelle du Saint-Esprit, Auray

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle du Saint-Esprit · Auray

Visite de l’exposition Sonorités d’été en présence de l’artiste Félix Blume, Chapelle du Saint-Esprit, Auray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Chapelle du Saint-Esprit
Adresse
place du Four Mollet 56400 Auray
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan

Visite de l’exposition Sonorités d’été en présence de l’artiste Félix Blume Samedi 19 septembre, 17h30 Chapelle du Saint-Esprit Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Sonorités d’été nous fait voyager au coeur des voix de l’eau, avec des mélodies apaisantes et des instants d’évasion. L’installation a été spécialement réée pour la chapelle du Saint-Esprit, avec les témoignages d’habitant.es d’Auray.

Chapelle du Saint-Esprit place du Four Mollet 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne https://pah.auray-quiberon.fr/nos-patrimoines/patrimoine-militaire/chapelle-du-saint-esprit/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090991
Journées Européennes du Patrimoine

Pluie d’été © Félix Blume

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