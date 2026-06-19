VISITE DE L’EXPOSITION SPÉLÉODIVERSITÉ Béziers
VISITE DE L’EXPOSITION SPÉLÉODIVERSITÉ Béziers samedi 4 juillet 2026.
Béziers
VISITE DE L’EXPOSITION SPÉLÉODIVERSITÉ
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-22
Un spéléologue passionné vous guidera à travers les cavités de l’exposition et partagera avec vous ses connaissances sur l’univers fascinant de la spéléologie.
Un spéléologue passionné vous guidera à travers les cavités de l’exposition et partagera avec vous ses connaissances sur l’univers fascinant de la spéléologie. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English : VISITE DE L’EXPOSITION SPÉLÉODIVERSITÉ
A passionate speleologist will guide you through the exhibition’s caverns and share his knowledge of the fascinating world of speleology with you.
L’événement VISITE DE L’EXPOSITION SPÉLÉODIVERSITÉ Béziers a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 ADT34
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