Visite de l’exposition VERDURES par l’artiste Pierre Marchand, Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine, Argenton-sur-Creuse

Visite de l’exposition VERDURES par l’artiste Pierre Marchand 6 et 7 juin Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Par son geste de sculpteur, Pierre Marchand met en situation la réalité du monde végétal, parfois de façon exagérée, agrandie, recomposée. Ces œuvres épousent la Nature, sublime la création végétale afin d’alerter le visiteur de l’urgence qu’il y a de la protéger et de la respecter. Les visiteurs auront la chance de rencontrer l’artiste et d’échanger avec lui.

Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine Rue Charles Brillaud, 36200 Argenton-sur-Creuse, France Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33254243469 https://www.museedelachemiserie.fr Dans le patio du musée, le jardin “textile” regroupe un ensemble de plantes sauvages ou cultivées utilisées pour la production de fibres textiles (lin, chanvre, ortie, genêt à balai…), de teintures (ajonc, garance, pastel…) ou pour d’autres techniques de fabrication, comme le cardage, ou d’activités domestiques telles le lavage de pièces textiles.

Son tracé, réalisé par Joël Chatain (Agence pour la Terre), reprend le modèle d’un patron de devant de chemise divisée en plusieurs motifs rectangulaires. Vue imprenable sur la rivière Creuse. A20 (2h30 de Paris) – SNCF : Paris-Limoges, arrêt Châteauroux ou Argenton-sur-Creuse.

Par son geste de sculpteur, Pierre Marchand met en situation la réalité du monde végétal, parfois de façon exagérée, agrandie, recomposée. Ces œuvres épousent la Nature, sublime la création végétale…

©Pierre Marchad