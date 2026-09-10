Visite de l’hémicycle de la Région Île-de-France, Région Île-de-France, Saint-Ouen-sur-Seine
samedi 19 septembre 2026 · Région Île-de-France · Saint-Ouen-sur-Seine
Informations pratiques
Visite de l’hémicycle de la Région Île-de-France 19 et 20 septembre Région Île-de-France Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
La Région Île-de-France, c’est 8 départements représentant 2% de la surface de la France, plus de 12 millions d’habitants représentant plus de 18% de la population française, plus de 6 millions d’emplois salariés et non salariés et plus de 1 million d’entreprises. Mais aussi… 48% de terres agricoles, 28% de zones urbaines et 24% d’espaces naturels.
La Région gère un budget de 5 milliards d’euros par an et lui permet d’agir dans de nombreux champs de la vie quotidienne des Franciliens comme les lycées, le développement économique, les transports, la formation, la culture, le sport.
Venez découvrir, l’hémicycle de la Région Île-de-France.
Région Île-de-France 8 boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 53 85 53 85 https://www.iledefrance.fr La Région Île-de-France, c’est 8 départements représentant 2% de la surface de la France, plus de 12 millions d’habitants représentant plus de 18% de la population française, plus de 6 millions d’emplois salariés et non salariés et plus de 1 million d’entreprises. Mais aussi… 48% de terres agricoles, 28% de zones urbaines et 24% d’espaces naturels.
La Région gère un budget de 5 milliards d’euros par an, provenant essentiellement de l’État. Ce budget lui permet d’agir dans de nombreux champs de la vie quotidienne des Franciliens comme les lycées, le développement économique, les transports, la formation, la culture, le sport… Métro ligne 13 et ligne 14 : Mairie de Saint-Ouen
La Région Île-de-France, c’est 8 départements représentant 2% de la surface de la France, plus de 12 millions d’habitants représentant plus de 18% de la population française, plus de 6 millions et et…
©AG – Région Île-de-France
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