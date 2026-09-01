Informations pratiques

Châteaudun

Visite de l’Historial 279

Aérodrome de châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de l’Historial 279 et serious game. Visites guidées à 14h00 et 16h00.

Ouverture exceptionnelle d’un abri antiatomique de l’ancienne base aérienne de Châteaudun.

L’Historial 279 vous fait découvrir les vestiges de l’un des plus grands aérodromes de l’ouest de l’Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Entre histoire authentique et exploration insolite, l’Historial 279 offre une expérience unique, au plus près des vestiges du passé.

Serious game pour les enfants de 9 à 14 ans , jeu de piste en extérieur (seul, en famille ou en groupe, durée 30 min), cafétéria, boutique, espace lecture et détente. .

Aérodrome de châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 98 38 29 02 contact@memoireethistoire.com

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English :

Self-guided tour of the Historial 279 and a serious game. Guided tours at 2:00 p.m. and 4:00 p.m.

Special opening of a fallout shelter at the former Châteaudun Air Base.

L’événement Visite de l’Historial 279 Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GRAND CHATEAUDUN