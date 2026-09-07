Visite de l’hôpital Beaujon, Hôpital Beaujon AP-HP, Clichy

Informations pratiques

Visite de l’hôpital Beaujon Samedi 19 septembre, 14h00, 17h00 Hôpital Beaujon AP-HP Hauts-de-Seine

A partir de 15 ans. Lieu de rdv : 15min avant devant la loge de l’entrée de l’hôpital – 100 bd du Général Leclerc à Clichy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le premier hôpital monobloc français construit de 1930 à 1935 ouvre ses portes et vous invite à découvrir ses bâtiments. Les visites guidées et la conférence seront proposées par Lila Bonneau, architecte et auteure d’une thèse sur l’architecture de l’hôpital Beaujon, AP-HP.

Deux créneaux de visite : 14h et 17h

Attention : l’inscription aux visites ne permet pas d’accéder automatiquement à la conférence. Veuillez vous y inscrire indépendament.

Hôpital Beaujon AP-HP 100 boulevard du Général Leclerc 92110 Clichy-la-Garenne Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France https://hopital-beaujon.aphp.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/9139-visite-guidee-l-hopital-beaujon-et-son-histoire-architecturale-jep-2026.html »}] Situé à Clichy aux Portes de Paris, l’hôpital Beaujon, AP-HP a été édifié entre 1930 et 1935, il est le premier hôpital monobloc français. Il se compose de 15 bâtiments sur un terrain de plus de 7 hectares. Le bâtiment principal appelé Tour Nicolas Beaujon est d’une hauteur de 46 mètres. C’ est un établissement de court séjour adulte qui allie activités d’excellence et soins de proximité avec un service d’accueil des urgences.

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