Faire Corps, Fondation Francès, Clichy

Informations pratiques

Faire Corps 17 septembre – 19 décembre Fondation Francès Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T11:00:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00

Fin : 2026-12-19T11:00:00+01:00 – 2026-12-19T19:00:00+01:00

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, la Fondation Francès propose la première lecture rétrospective de sa collection photographique. Vingt années d’acquisitions, des œuvres emblématiques et des ensembles rarement montrés se déploient en deux lieux pour raconter, en images, l’évolution d’un médium et la trajectoire d’une collection. Son fil conducteur : l’Humain et ses excès.

L’exposition montre comment la photographie accompagne, révèle et interroge les transformations sociales, culturelles et politiques de notre temps. « La photographie est, par essence, le médium de notre collection : celui du témoignage, de la mémoire, du réel et de l’engagement. Elle seule reflète, dans toute leur brutalité, les excès de l’Humain. » précise Estelle Francès.

Créée en 2009, la Fondation Francès préserve, diffuse et valorise une collection initiée il y a plus de vingt ans par Estelle et Hervé Francès. Avec près de 1000 œuvres, elle se distingue par une approche engagée et transversale des pratiques contemporaines. Dès les premières acquisitions, la photographie s’est imposée : par la saisie de l’instant et la place centrale accordée au corps, elle est apparue comme le médium naturel pour explorer l’Humain et ses excès. La collection embrasse trois dimensions complémentaires : intime, comme espace de construction de soi et d’émancipation ; documentaire, comme outil critique des réalités sociales et des situations d’injustice ; expérimentale, lorsqu’elle explore les formes, les techniques et les langages esthétiques du médium.

Initialement majoritaire, plus de 50 % des œuvres, la photographie représente aujourd’hui encore près de 30 % de la collection, soit près de 300 pièces. Y figurent des signatures parmi les plus marquantes de l’histoire du médium : Nobuyoshi Araki, Diane Arbus, Richard Avedon, Marcel Bascoulard, Gilles Caron, Gregory Crewdson, Raymond Depardon, Desirée Dolron, Nan Goldin, Mari Katayama, Lebohang Kganye, Dorothea Lange, Nicolas Lebeau, Annie Leibovitz, Vitas Luckus, Tomasz Machciński, Robert Mapplethorpe, Ryan McGinley, Erwin Olaf, Martin Parr, Irving Penn, Gretta Sarfaty, Andres Serrano, Malick Sidibé, Jeffrey Silverthorne, Dash Snow, Louis Stettner, Juergen Teller… et de nombreux autres artistes dont les œuvres ont profondément marqué l’histoire du médium.

L’exposition Faire corps interroge la manière dont la photographie devient espace de dialogue, de rencontre et de réflexion critique. Les œuvres présentées montrent comment les images éveillent les consciences et nourrissent le débat autour des grandes questions qui traversent la collection : la fragilité de l’existence, la construction identitaire personnelle, familiale, sociale et collective, la lutte sociale et politique, l’engagement et l’éthique artistique.

Fondation Francès 21 rue Georges Boisseau, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France +33174714666 https://www.fondationfrances.com https://www.instagram.com/fondationfrances/;https://www.facebook.com/fondationfrances/ [{« type »: « email », « value »: « mediation@fondationfrances.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fondationfrances.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33174714666 »}] Un accès libre et sans entraves.

Loin des circuits institutionnels, la fondation Francès privilégie une expérience directe et immersive de l’art contemporain. Elle propose des expositions gratuites, ouvertes à tous, facilitant un dialogue sincère entre l’art et le public. Son implantation atypique, une maison à Senlis et un bâtiment industriel à Clichy, traduit cette volonté d’amener l’art où on ne l’attend pas : dans l’intimité d’un foyer et au cœur d’un espace de travail.

Un engagement pour une liberté artistique sans tabous.

Créée en 2009 à Senlis par Estelle et Hervé Francès, la fondation d’entreprise Francès est née de l’engagement de leurs sociétés respectives : ARROI, spécialisée en ingénierie culturelle depuis 2006, et OKÓ, agence de communication fondée en 1993.

La Fondation est un projet à part entière, mené en parallèle de leurs activités professionnelles.

Depuis 17 ans, la Fondation déploie une approche singulière de l’art, fondée sur la liberté d’expression, la proximité et une réflexion engagée sur notre époque. À travers une collection de près de 1 000 œuvres internationales (photographie, peinture, dessin, installation, sculpture et vidéo), elle explore les excès de l’homme, mettant en lumière des œuvres qui interrogent nos sociétés. Chaque exposition invite à une double démarche : une introspection individuelle et une réflexion collective, favorisant une approche inclusive de l’altérité. Métro 14 Saint-Ouen, RER C Saint-Ouen, Métro 13 Mairie de Clichy

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, la Fondation Francès propose la première lecture rétrospective de sa collection photographique. Vingt années d’acquisitions, des œuvres emblématiques …

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