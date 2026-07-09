Le conte d’Hiver Pavillon Vendôme Clichy

Informations pratiques

Le roi de Sicile est

soudainement persuadé que son épouse le trompe avec son plus proche ami. De

cette jalousie dévorante naît une succession de drames qui bouleverse durablement

le destin de tous les protagonistes. Mais seize ans plus tard, Shakespeare

déjoue les attentes et fait basculer son récit vers une étonnante renaissance.

Dans cette adaptation resserrée du Conte d’hiver,

œuvre rare et méconnue du répertoire shakespearien, quatre interprètes donnent

vie à quinze personnages et traversent avec virtuosité les registres de la

tragédie, de la comédie et du merveilleux.

Après avoir conquis le public clichois avec son

seul-en-scène Dans 5 heures, le comédien et metteur

en scène clichois Fitzgerald Berthon revient à Clichy avec sa compagnie pour

présenter cette création sensible et inventive.

Accueilli dans le cadre exceptionnel de la cour du

Pavillon Vendôme, ce spectacle offre une rencontre singulière entre l’un des

textes de Shakespeare et l’intimité d’un lieu chargé d’histoire.

Jaloux, le roi de Sicile accuse sa femme d’adultère, déclenchant des drames… avant une renaissance inattendue seize ans plus tard. Adaptation du Conte d’hiver de Shakespeare, par l’auteur et acteur clichois Fitzgerald Berthon.

Le samedi 19 septembre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T19:00:00+02:00_2026-09-19T20:30:00+02:00

Pavillon Vendôme 2 rue du guichet 92110 Clichy



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