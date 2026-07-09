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Le conte d’Hiver Pavillon Vendôme Clichy

samedi 19 septembre 2026 · Pavillon Vendôme · Clichy

Le conte d’Hiver Pavillon Vendôme Clichy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Pavillon Vendôme
Adresse
2 rue du guichet
Ville
92110 Clichy
Département
Paris

Le roi de Sicile est
soudainement persuadé que son épouse le trompe avec son plus proche ami. De
cette jalousie dévorante naît une succession de drames qui bouleverse durablement
le destin de tous les protagonistes. Mais seize ans plus tard, Shakespeare
déjoue les attentes et fait basculer son récit vers une étonnante renaissance.

Dans cette adaptation resserrée du Conte d’hiver,
œuvre rare et méconnue du répertoire shakespearien, quatre interprètes donnent
vie à quinze personnages et traversent avec virtuosité les registres de la
tragédie, de la comédie et du merveilleux.

Après avoir conquis le public clichois avec son
seul-en-scène Dans 5 heures, le comédien et metteur
en scène clichois Fitzgerald Berthon revient à Clichy avec sa compagnie pour
présenter cette création sensible et inventive.

Accueilli dans le cadre exceptionnel de la cour du
Pavillon Vendôme, ce spectacle offre une rencontre singulière entre l’un des
textes de Shakespeare et l’intimité d’un lieu chargé d’histoire.

Jaloux, le roi de Sicile accuse sa femme d’adultère, déclenchant des drames… avant une renaissance inattendue seize ans plus tard. Adaptation du Conte d’hiver de Shakespeare, par l’auteur et acteur clichois Fitzgerald Berthon.
Le samedi 19 septembre 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T19:00:00+02:00_2026-09-19T20:30:00+02:00

Pavillon Vendôme 2 rue du guichet  92110 Clichy


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