Thibault Cauvin Eglise Saint-Vincent de Paul Clichy
vendredi 2 octobre 2026 · Eglise Saint-Vincent de Paul · Clichy
Informations pratiques
Avec Alter Ego, Thibault Cauvin livre un
spectacle à son image : libre, sensible et profondément habité. Sa guitare
classique devient le point de départ d’un voyage sans frontières où se mêlent
musique, récits, poésie et émotions partagées. Virtuose récompensé par 36 prix
internationaux, il a construit au fil des années un parcours singulier, nourri
de rencontres, d’aventures et d’une curiosité insatiable pour le monde.
Dans le cadre majestueux de l’église Saint-Vincent-de-Paul,
dont l’acoustique et l’architecture offrent un écrin exceptionnel à la musique,
ce concert promet un moment suspendu, entre intimité et émerveillement.
Premier des trois rendez-vous musicaux proposés cette
saison dans ce lieu emblématique du patrimoine clichois, Alter Ego est
une invitation à découvrir autrement la ville et ses trésors architecturaux,
tout en partageant une expérience artistique rare.
Thibault Cauvin, guitariste virtuose (36 prix internationaux), présente Alter Ego : un voyage musical libre et poétique. Concert à l’église Saint-Vincent-de-Paul, écrin acoustique exceptionnel.
Le vendredi 02 octobre 2026
de 20h30 à 21h45
payant Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-02T23:30:00+02:00
fin : 2026-10-03T00:45:00+02:00
Date(s) : 2026-10-02T20:30:00+02:00_2026-10-02T21:45:00+02:00
Eglise Saint-Vincent de Paul 94 Bd Jean Jaures 92110 Clichy
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