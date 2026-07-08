Thibault Cauvin Eglise Saint-Vincent de Paul Clichy

Informations pratiques

Avec Alter Ego, Thibault Cauvin livre un

spectacle à son image : libre, sensible et profondément habité. Sa guitare

classique devient le point de départ d’un voyage sans frontières où se mêlent

musique, récits, poésie et émotions partagées. Virtuose récompensé par 36 prix

internationaux, il a construit au fil des années un parcours singulier, nourri

de rencontres, d’aventures et d’une curiosité insatiable pour le monde.

Dans le cadre majestueux de l’église Saint-Vincent-de-Paul,

dont l’acoustique et l’architecture offrent un écrin exceptionnel à la musique,

ce concert promet un moment suspendu, entre intimité et émerveillement.

Premier des trois rendez-vous musicaux proposés cette

saison dans ce lieu emblématique du patrimoine clichois, Alter Ego est

une invitation à découvrir autrement la ville et ses trésors architecturaux,

tout en partageant une expérience artistique rare.

Thibault Cauvin, guitariste virtuose (36 prix internationaux), présente Alter Ego : un voyage musical libre et poétique. Concert à l’église Saint-Vincent-de-Paul, écrin acoustique exceptionnel.

Le vendredi 02 octobre 2026

de 20h30 à 21h45

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-02T23:30:00+02:00

fin : 2026-10-03T00:45:00+02:00

Date(s) : 2026-10-02T20:30:00+02:00_2026-10-02T21:45:00+02:00

Eglise Saint-Vincent de Paul 94 Bd Jean Jaures 92110 Clichy



Afficher la carte du lieu Eglise Saint-Vincent de Paul et trouvez le meilleur itinéraire

