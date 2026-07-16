Le conte d’hiver, Pavillon Vendôme, Clichy

Informations pratiques

Le conte d’hiver Samedi 19 septembre, 19h00 Pavillon Vendôme Hauts-de-Seine

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Le roi de Sicile est soudainement persuadé que son épouse le trompe avec son plus proche ami. De cette jalousie dévorante naît une succession de drames qui bouleverse durablement le destin de tous les protagonistes. Mais seize ans plus tard, Shakespeare déjoue les attentes et fait basculer son récit vers une étonnante renaissance.

Dans cette adaptation resserrée du Conte d’hiver, œuvre rare et méconnue du répertoire shakespearien, quatre interprètes donnent vie à quinze personnages et traversent avec virtuosité les registres de la tragédie, de la comédie et du merveilleux.

Après avoir conquis le public clichois avec son seul-en-scène Dans 5 heures, le comédien et metteur en scène clichois Fitzgerald Berthon revient à Clichy avec sa compagnie pour présenter cette création sensible et inventive.

Accueilli dans le cadre exceptionnel de la cour du Pavillon Vendôme, ce spectacle offre une rencontre singulière entre l’un des textes de Shakespeare et l’intimité d’un lieu chargé d’histoire.

Pavillon Vendôme 2 rue du Guichet 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Jaloux, le roi de Sicile accuse sa femme d’adultère, déclenchant des drames… avant une renaissance inattendue seize ans plus tard.

Gaëlle Ménard