Œuvre signée Guillaume Bottazzi, une invitation au voyage, Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Clichy, Clichy

Informations pratiques

Œuvre signée Guillaume Bottazzi, une invitation au voyage 19 et 20 septembre Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Clichy Hauts-de-Seine

En dehors des horaires, l’œuvre est visible depuis l’extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Cette œuvre lunaire d’une grande qualité atmosphérique a été créée en 2023 et mesure 190 cm de haut.

Elle crée un espace poétique et enchanteur, qui évolue selon notre imaginaire.

Elle est composée d’émaux déposés sur du verre trempé et feuilleté. L’émail est une matière naturelle réduite en poudre et composée de différents minéraux : la silice, qui compose 66 % de la croûte terrestre ; les feldspaths, qui forment le groupe de minéraux le plus abondant en volume dans la croûte terrestre ; le kaolin, une argile courante ; les oxydes métalliques, etc.

La nature réflexive du matériau immerge le regardeur. Elle est visible pour le passant depuis la rue Camille Claudel.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://guillaume.bottazzi.org

Oeuvre patrimoniale de Guillaume Bottazzi à Clichy 1 rue Camille Claudel 92100 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}] Baptisée Nuances, la résidence s’érige sur deux bâtiments à l’allure résolument contemporaine : côté Seine, le long du quai de Clichy, le premier bâtiment voit sa façade animée d’encadrements en pierre naturelle claire et de balcons dotés de garde-corps en maille inox ou en tasseaux en bois de mélèze teinte gris clair. Quant au second bâtiment, situé à l’angle de la rue du Bac d’Asnières et de la rue Camille Claudel, il s’accorde, par son style, ses couleurs et ses matériaux au premier bâtiment, tout en conservant une identité propre.

Son hall d’entrée magistral abrite une œuvre de l’artiste Guillaume Bottazzi. Transport à proximité : Bus 165 arrêt Tuc

Découverte d’une œuvre de Guillaume Bottazzi

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris