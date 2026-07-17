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Thibault Cauvin, église Saint-Vincent de Paul, Clichy

vendredi 2 octobre 2026 · église Saint-Vincent de Paul · Clichy

Thibault Cauvin, église Saint-Vincent de Paul, Clichy

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
église Saint-Vincent de Paul
Adresse
94 Bd Jean Jaurès 92110 Clichy
Ville
92110 Clichy
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
de 15€ à 8€

Thibault Cauvin Vendredi 2 octobre, 20h30 église Saint-Vincent de Paul Hauts-de-Seine

de 15€ à 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:45:00+02:00
Fin : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:45:00+02:00

Avec Alter Ego, Thibault Cauvin livre un spectacle à son image : libre, sensible et profondément habité. Sa guitare classique devient le point de départ d’un voyage sans frontières où se mêlent musique, récits, poésie et émotions partagées. Virtuose récompensé par 36 prix internationaux, il a construit au fil des années un parcours singulier, nourri de rencontres, d’aventures et d’une curiosité insatiable pour le monde.
Dans le cadre majestueux de l’église Saint-Vincent-de-Paul, dont l’acoustique et l’architecture offrent un écrin exceptionnel à la musique, ce concert promet un moment suspendu, entre intimité et émerveillement.
Premier des trois rendez-vous musicaux proposés cette saison dans ce lieu emblématique du patrimoine clichois, Alter Ego est une invitation à découvrir autrement la ville et ses trésors architecturaux, tout en partageant une expérience artistique rare.

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Thibault Cauvin, guitariste virtuose (36 prix internationaux), présente Alter Ego : un voyage musical libre et poétique. Concert à l’église Saint-Vincent-de-Paul, écrin acoustique exceptionnel.

@Rankin

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