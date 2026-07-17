Thibault Cauvin, église Saint-Vincent de Paul, Clichy

Informations pratiques

Thibault Cauvin Vendredi 2 octobre, 20h30 église Saint-Vincent de Paul Hauts-de-Seine

de 15€ à 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:45:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:45:00+02:00

Avec Alter Ego, Thibault Cauvin livre un spectacle à son image : libre, sensible et profondément habité. Sa guitare classique devient le point de départ d’un voyage sans frontières où se mêlent musique, récits, poésie et émotions partagées. Virtuose récompensé par 36 prix internationaux, il a construit au fil des années un parcours singulier, nourri de rencontres, d’aventures et d’une curiosité insatiable pour le monde.

Dans le cadre majestueux de l’église Saint-Vincent-de-Paul, dont l’acoustique et l’architecture offrent un écrin exceptionnel à la musique, ce concert promet un moment suspendu, entre intimité et émerveillement.

Premier des trois rendez-vous musicaux proposés cette saison dans ce lieu emblématique du patrimoine clichois, Alter Ego est une invitation à découvrir autrement la ville et ses trésors architecturaux, tout en partageant une expérience artistique rare.

église Saint-Vincent de Paul 94 Bd Jean Jaurès 92110 Clichy Clichy 92110 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Thibault Cauvin, guitariste virtuose (36 prix internationaux), présente Alter Ego : un voyage musical libre et poétique. Concert à l’église Saint-Vincent-de-Paul, écrin acoustique exceptionnel.

@Rankin